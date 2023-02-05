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ЗСУ ліквідували ще 700 окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 07:56
ЗСУ ліквідували ще 700 окупантів
фото: генштаб

Збройні сили за останню добу знищили ще 700 російських окупантів, два танки та два засоби ППО.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од,
  • РСЗВ – 460 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 796 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
  • спецтехніки ‒ 203 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійна
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