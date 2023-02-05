ЗСУ ліквідували ще 700 окупантів
Неділя, 5 лютого 2023, 08:56
Збройні сили за останню добу знищили ще 700 російських окупантів, два танки та два засоби ППО.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од,
- артилерійських систем – 2226 (+6) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 227 (+2) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2),
- крилатих ракет ‒ 796 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од,
- спецтехніки ‒ 203 (+0).
Дані уточнюються.
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