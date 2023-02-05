Бердянськ відвідав підозрюваний організатор "тітушок" Майдану Армен Саркісян "Горлівський"

Окупований Бердянськ відвідав кримінальний авторитет часів експрезидента Віктора Януковича, підозрюваний організатор "тітушок" Майдану Армен Саркісян на прізвисько "Горлівський", який з 2014 року перебуває в розшуку.

Джерело: відеосюжет окупантів

Деталі: У відео, яке з'явилося декілька днів тому, російські пропагандисти представляють Армена Саркісяна, як почесного президента Федерації боксу Бердянська, який приїхав познайомитися з місцевими боксерами та привіз їм інвентар.

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"Бокс — це дуже мужній вид спорту. Тренуйтесь. Це не остання моя поїздка, а лише початок", — каже у відео Саркісян.

Однак, за даними української розвідки, Саркісян не просто так гастролює нещодавно захопленими РФ українськими містами. Він призначений новим "смотрящим" за в’язницями на всій території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Мета — створення нової ПВК задля унеможливлення монополії Євгена Пригожина і його "вагнерівців" у Росії.

"Передбачається, що протягом обмеженого часу нова структура завербує значну кількість "новобранців". Зразком для проекту має стати сумнозвісна ПВК "Вагнер", — зазначили в ГУР та додали, що новий проєкт має "посилити окупаційний контингент та створити внутрішню конкуренцію серед російських ПВК".

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За даними ГУР, спонсором нової структури є російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян — власник пов’язаної з "Газпромом" компанії "Ташир Холдинг", в яку також входить компанія "Електричні мережі Вірменії". Його називають одним зі спонсорів російської агресії проти України.

Нагадаємо: Уродженець нині окупованої Горлівки 44- річний Армен Саркісян з 2014 року перебуває в розшуку за підозрою в організації "тітушок" Майдану. За даними слідства, 17 лютого 2014-го, діючи в інтересах ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та своїх бізнес-партнерів, він доручив Юрію Крисіну знайти 200-300 осіб для "охорони громадського порядку" в урядовому кварталі, що призвело до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія.

За словами Юрія Крисіна, він тоді отримав 20 тисяч доларів від Армена Саркісяна "за охорону урядового кварталу". Крисін роздав по 1000 гривень співучасникам, а решту залишив собі. Український суд засудив Юрія Крисіна до 5 років позбавлення волі. Згодом він отримав другий вирок за підозру в організації катування активістів Майдану на вказівку бізнесмена часів Януковича, який переховується в РФ Олексія Чеботарьова. Загалом Крисін перебуватиме у в'язниці до 2026 року.

Влітку 2019 року Юрій Крисін намагався змінити покази і видалити з них згадку саме про Армена Саркісяна, наголошуючи на тому, що нібито обмовив його через фінансовий конфлікт. Це відбувалось напередодні розгляду касаційної скарги.

В часи Януковича Саркісян був впливовим кримінальним авторитетом на прізвисько "Армен Горлівський", наближеним до ексдепутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка (Юра Єнакієвський). Останнього у 2019 зняли з розшуку, посилаючись на постанову прокуратури про закриття провадження. Саркісяна також називають тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій Горлівці. Там він має власні кафе і організовує відкриття боксерських клубів. За даними ГУР, з 24 лютого він займається мародерством та "віджимом" бізнесів на окупованих територіях України.

У 2018 році українські правоохоронці повідомили про нібито затримання Саркісяна у Франції, однак — потім заявили, що це не та особа. Інформацію про затримання спростував і сам підозрюваний, зазначивши, що перебуває в Росії.

Також ЗМІ публікували фото Армена Саркісяна з правою рукою голови Чечні Рамзана Кадирова, депутатом Держдуми РФ Адамом Делімхановим.