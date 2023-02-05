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На території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 11:43
На території Росії діє група українських спецпризначенців – ЗМІ
Photo: Ed Ram/The Guardian

Українські спецпризначенці діють за межами українського кордону та завдають ударів по Росії на її території, повідомляє The Guardian.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання повідомляє, що поспілкувалося з трьома українськими спецпризначенцями – 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром, 39-річним Олексієм.

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Військові повідомляють, що у разі найгіршого український уряд заперечуватиме будь-яку інформацію про них.

Зазначається, що вони є членами батальйону "Братство", добровольчої групи українських спецпризначенців, які ведуть боротьбу з Володимиром Путіним вглибині Росії.

Їх робота "варіюється від викрадення високопоставлених кремлівських чиновників до знищення ключових об'єктів військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на російській території".

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Один з бійців, Владислав, повідомляє, що публічно про це розповідають, аби Путін та окупанти знали, що українським бійцям "дуже легко перетнути російський кордон".

"Братство" наполягає, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути жар бою на власній території.

ЗМІ пише, що добровольці "Братства" мають особливий статус, "технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами".

Журналісти зустрілися з бійцями за кавою у київському парку імені Тараса Шевченка. Там вони у джинсах та джемперах розповідали про свої пригоди, відпочиваючи від тренувань, планування та місій.

 

The Guardian додає, що "через неофіційний статус їхні історії не можна було перевірити незалежно, але вони переконливі та заслуговують довіри, а також надзвичайні своєю сміливістю".

Тарас каже, що повернувся два тижні тому після, за його словами, простої операції: "Нашій групі потрібно було завезти певну кількість вибухівки на територію Росії і залишити її в певному місці".

Але шість тижнів тому, за його словами, він завершив найуспішнішу операцію: "Ми мали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС".

Операцію провели не з першого разу, але одного дня таки збили гелікоптер з переносного ЗРК на відстані 4 км. Бійці переконалися, що вертоліт вибухнув.

Незалежно від того, чи загинули кремлівські чиновники в вертольоті, для Тараса це була успішна місія, яка досягла головної мети.

Остання операція в Росії, в якій брав участь Владислав, була "місяць тому в районі міста Бєлгород, де за останні місяці вибухнули кілька складів боєприпасів".

Військові наголошують, що їхня робота — надзвичайно небезпечна, але вони дуже ретельно готуються та усвідомлюють свою важливість.

Бійці розповіли журналістам і про своїх загиблих напарників, зазначився, що на таких завданнях можуть гинути й найкращі професіонали.

Нагадаємо: Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території РФ, зокрема зі знищення складів боєприпасів і сховищ нафти.

Теми: Збройні силивійнаРосіядиверсанти
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