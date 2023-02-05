Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові поїхали вчитися працювати з системами SAMP/T

Роман ПетренкоНеділя, 5 лютого 2023, 12:33
Українські військові поїхали вчитися працювати з системами SAMP/T
НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК, СКРіНШОТ

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відправив у відрядження підрозділи зенітних ракетних військ на навчання з системами ППО/ПРО SAMP/T-Mamba.

Джерело: Олещук, якого цитує пресслужба Повітряних сил

Деталі: Зазначається, що військові поїхали на навчання, але не уточнюється, куди.

Реклама:

Пряма мова Олещука: "Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави.

Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.

Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.

Теми: Збройні силиППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: