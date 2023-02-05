Українські військові поїхали вчитися працювати з системами SAMP/T

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук відправив у відрядження підрозділи зенітних ракетних військ на навчання з системами ППО/ПРО SAMP/T-Mamba.

Джерело: Олещук, якого цитує пресслужба Повітряних сил

Деталі: Зазначається, що військові поїхали на навчання, але не уточнюється, куди.

Пряма мова Олещука: "Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони держави.

Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі.

Чекаємо наших фахівців із нетерпінням, бо навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а із знаннями, уміннями та самими комплексами SAMP/T-Mamba".

Нагадаємо: Днями після кількох тижнів дискусій Франція та Італія ухвалили рішення про відправлення в Україну ЗРК SAMP/T.