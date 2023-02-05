Бійці ДШВ показали, як перетворюють на металобрухт російську техніку
Неділя, 5 лютого 2023, 13:23
Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ спільно з побратимами з НГУ успішно ліквідували російську техніку.
Джерело: командування ДШВ
Деталі: Уточнюється, що бійці знищують російських окупантів на Луганщині.
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Дослівно: "Ще один російський танк та вантажівка перетворилися на металобрухт!
А ми попереджали: "Не лізьте на українську землю, бо в ній і залишитесь!".
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