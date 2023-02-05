Резніков анонсував літаки від партнерів: Питання – які

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери нададуть Україні літаки.

Джерело: Резніков на пресконференції в неділю, передає Укрінформ

Пряма мова: "Сьогодні в плані одержання зброї ми отримали все, залишилися тільки літаки. Можу додати вам оптимізму — літаки теж будуть, питання просто — які".

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Деталі: Він зауважив, що партнери України постійно чують про потребу в літаках, оскільки це також частина протиповітряної оборони.

За його словами, Україна може отримати як F-16, так і інші літаки.

Резніков також зазначив, що Україна стане другою у світі державою за кількістю самохідних артилерійських установок CAESAR після країни-виробника.

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"Наприклад, по системах CAESAR ми з вами будемо другі в світі після Франції, країни виробника. Зараз ще приїдуть 12 CAESAR, які після мого візиту оголосив міністр оборони Франції. Плюс рішення королівства Данія передати нам CAESAR, їх вони замовляли для себе у французького виробника", - сказав міністр.

Він також повідомив, що з понеділка, 6 лютого, розпочнеться навчання українських екіпажів на танках Leopard за кордоном.

"Ми чітко розуміємо, скільки, коли, яка країна нам дасть (танки – ред.). Ми чітко розуміємо, що із завтрашнього дня, із понеділка вже починається навчання танкових екіпажів за межами України на Leopard", - сказав він.