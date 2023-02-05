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У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України - на мільйон більше, ніж планували

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 16:23

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Відповідна інформація розміщена на сайті ініціативи, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також відзначив, що вдалося зібрати таку суму.

"Литва - це лише 3 мільйони людей, але цього тижня ми зібрали 6 мільйонів євро на купівлю систем протиповітряної оборони для України. Тут немає жодних ознак втоми. Ми будемо стояти з Україною до перемоги", - написав він у Twitter.

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У п’ятницю координатор збору Андрюс Тапінас повідомив, що вдалося залучити понад мільйон євро за спеціальну "щасливу годину", яку запустив один з благодійників для заохочення людей, та закрити мінімальний план збору у сумі 5 млн євро.

Нагадаємо, кампанію запустила коаліція чотирьох ініціатив з метою купити для ЗСУ радари ППО ізраїльського виробництва. Зібрати планували щонайменш 5 млн євро.

Теми: Литвадопомога Україні
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