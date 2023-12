У Литві зібрали 6 млн євро на радари ППО для України - на мільйон більше, ніж планували

У Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити і передати Збройним силам України.

Відповідна інформація розміщена на сайті ініціативи, пише "Європейська правда".

Lithuania is only 3 million people, but this week we crowdfunded 6 million euros to buy air defence systems for Ukraine. 🇱🇹💕🇺🇦

No sign of fatigue here. We will stand with Ukraine until victory is achieved.

Реклама: