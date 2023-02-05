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У Токмаку окупанти виганяють мешканців з дому, щоб заселити колаборантів – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 17:41
У Токмаку окупанти виганяють мешканців з дому, щоб заселити колаборантів – Генштаб
Токмак, скріншот deepstatemap

В місті Токмак Запорізької області російські окупанти примусово виселяють мирних громадян зі своїх помешкань, щоб заселити місцевих колаборантів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю".

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Деталі: Генштаб також повідомляє, що окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою.

Крім того, ворог продовжує залучати медичний персонал з Росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області на території місцевої амбулаторії розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

Теми: Запорізька областьГенштабокупація
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