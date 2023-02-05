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Глава МЗС Британії: Надати Україні всі необхідні засоби - найшвидший шлях до миру

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 18:32
Глава МЗС Британії: Надати Україні всі необхідні засоби - найшвидший шлях до миру
Джеймс Клеверлі, фото Getty Images

Надання Україні всіх необхідних засобів для перемоги у війні з Росією є фактично єдиним шляхом до миру.

Про це написав у статті для Times of Malta глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише "Європейська правда".

"Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план Володимира Зеленського з 10 пунктів. Ось чому Велика Британія та друзі України роблять все можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І саме тому я радий, що Німеччина та США приєднуються до Великої Британії, надсилаючи танки українцям. Надання українцям інструментів, необхідних їм для завершення роботи, є найшвидшим - фактично єдиним - шляхом до миру", - написав Клеверлі.

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Він наголосив, що амбіції Путіна не закінчуються на завоюванні та анексії України і російський президент хоче перевернути світову політику і поставити під сумнів міжнародний порядок.

"І якщо йому це вдасться, він затягне всіх нас назад в епоху насильства і завоювань. Але ми не можемо і не дозволимо Путіну перемогти. Його жорстокі дії є явним порушенням Статуту ООН", - заявив міністр.

Клеверлі додав, що Україна несе на собі основний тягар путінської жорстокості, але весь світ платить непомірну ціну за війну, яку обрав Путін.

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"Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії штовхне мільйони людей назад у злидні по всьому світу. І ми не повинні забувати про російський народ. Він теж потрапив у полон до Путіна", - додав міністр.

Напередодні Міноборони Великої Британії показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Теми: Велика Британіядопомога Україні
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