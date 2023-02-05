Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Британії: Надати Україні всі необхідні засоби - найшвидший шлях до миру

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 19:32
Джеймс Клеверлі, фото Getty Images

Надання Україні всіх необхідних засобів для перемоги у війні з Росією є фактично єдиним шляхом до миру.

Про це написав у статті для Times of Malta глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише "Європейська правда".

"Як і всі авторитарні правителі, Путін реагує лише на силу своїх опонентів. У грудні минулого року він відкинув мирний план Володимира Зеленського з 10 пунктів. Ось чому Велика Британія та друзі України роблять все можливе, щоб принести Україні успіх на полі бою. І саме тому я радий, що Німеччина та США приєднуються до Великої Британії, надсилаючи танки українцям. Надання українцям інструментів, необхідних їм для завершення роботи, є найшвидшим - фактично єдиним - шляхом до миру", - написав Клеверлі.

Він наголосив, що амбіції Путіна не закінчуються на завоюванні та анексії України і російський президент хоче перевернути світову політику і поставити під сумнів міжнародний порядок.

"І якщо йому це вдасться, він затягне всіх нас назад в епоху насильства і завоювань. Але ми не можемо і не дозволимо Путіну перемогти. Його жорстокі дії є явним порушенням Статуту ООН", - заявив міністр.

Клеверлі додав, що Україна несе на собі основний тягар путінської жорстокості, але весь світ платить непомірну ціну за війну, яку обрав Путін.

"Цунамі голоду загрожує найбіднішим країнам світу. Зростання цін на енергоносії штовхне мільйони людей назад у злидні по всьому світу. І ми не повинні забувати про російський народ. Він теж потрапив у полон до Путіна", - додав міністр.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні Міноборони Великої Британії показало, як українські танкові екіпажі швидко навчаються управлінню танками Challenger 2.

Читайте УП В Google News

Теми: Велика Британіядопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

БЕБ передало АРМА залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів

Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії

Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення триватимуть до вихідних

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Нардепи проголосували за нового очільника МВС

Рада призначила Малюка головою СБУ

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: Становище у Бахмуті для українських сил ускладнюється
Сунак зосереджений на тому, щоб британська військова техніка досягла фронту якнайшвидше
Зеленський обговорив з прем’єром Британії різнобічну підтримку України
Останні новини
15:27
фотоМВС показало мобільні групи, що полюють на ворожі дрони
15:10
НБУ готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати Альфа-банк
14:54
На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію
14:53
Як подати скаргу на водія таксі за обслуговування недержавною мовою? Пояснює омбудсмен
14:34
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, піднята авіація – радник мера
14:32
Справа про несплату податків: суд арештував всі банківські рахунки Полтавського ГЗК Жеваго
14:28
У Німеччині почали тестувати САУ RCH-155, Україна отримає їх першою
14:11
Попит на нові вантажівки у січні в Україні зменшився на чверть
14:08
ЗСУ за добу "вистрілюють" річний запас артснарядів країни Європи – FT
13:58
Маєток для Халімона: САП розслідує справу щодо нардепа-"слуги"
Усі новини...