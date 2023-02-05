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Росіяни вдарили з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили електромережі

Катерина ТищенкоНеділя, 5 лютого 2023, 18:58
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили електромережі
Великомихайлівка Дніпропетровської області, скріншот deepstatemap

Росіяни в неділю обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджено електромережі.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Дослівно: "Після тихої ночі день в області видався неспокійним.

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Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл. На щастя, люди не постраждали".

Деталі: Лукашук додав, що інші райони Дніпропетровщини ворожих атак у неділю не зазнали.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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