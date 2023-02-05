Росіяни вдарили з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили електромережі
Неділя, 5 лютого 2023, 18:58
Росіяни в неділю обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині, пошкоджено електромережі.
Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram
Дослівно: "Після тихої ночі день в області видався неспокійним.
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Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії.
Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл. На щастя, люди не постраждали".
Деталі: Лукашук додав, що інші райони Дніпропетровщини ворожих атак у неділю не зазнали.
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