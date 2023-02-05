Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іран і Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених "Шахедів" - WSJ

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 20:19
залишки іранського дрона у Києві 14 грудня, фото Future Publishing via Getty Images

Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6000 безпілотників іранської розробки для війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб із країни, що перебуває в союзницьких відносинах зі США.

За словами чиновників, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати місце, де планують збудувати завод, і обговорити деталі для запуску проєкту. За їхніми словами, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

За даними видання, переговори переросли в конкретні плани після візиту 5 січня в російське місто Єлабуга іранської делегації. Вони оглянули порожній майданчик, де лідери двох країн планують побудувати новий завод.

За словами офіційних осіб, іранську делегацію очолювали бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, та Гассем Дамавандіан, керівник іранської компанії Quds Aviation Industry, ключового оборонного виробника, який, на думку США, відіграє центральну роль у розробці і створенні безпілотників у країні.

Досі Іран постачав Росії в основному так звані дрони-камікадзе, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки, що детонує, коли безпілотні апарати врізаються в ціль.

Росія використовувала безпілотники для атак на енергосистеми України. Згодом українській протиповітряній обороні вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників. Shahed-136 - повільно рухомий і гучний безпілотник із пропелерними двигунами, тому його відносно легко виявити і збити.

ВІДЕО ДНЯ

Тепер, за словами чиновників, Іран спільно з Росією розробляє модель Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, що дозволить їй літати швидше і далі. Новий завод вироблятиме вдосконалений безпілотник. Це може створити нові проблеми для України та інших країн, які можуть стати мішенями для безпілотників.

Завод ще не побудований, тому не очікується, що виробнича лінія матиме негайний вплив на баланс сил в Україні.

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.

Читайте УП В Google News

Теми: РосіяІранбезпілотники
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

БЕБ передало АРМА залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 мільярдів

Данілов натякнув, що Україна вже може завдавати удари по території Росії

Усі області отримали ліміти, в Одесі аварійні відключення триватимуть до вихідних

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Нардепи проголосували за нового очільника МВС

Рада призначила Малюка головою СБУ

Усі новини...
Резніков: Очікуємо наступів, бо лютий, а росіяни люблять символізм
В ОП і МЗС прокоментували інформацію про "обіцянку" Путіна не вбивати Зеленського
Росіяни у неділю завдали 4 ракетних ударів, є поранені – зведення Генштабу
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили електромережі
Останні новини
15:27
фотоМВС показало мобільні групи, що полюють на ворожі дрони
15:10
НБУ готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати Альфа-банк
14:54
На Харківщині затримали колишню поліцейську, яка працювала на Росію
14:53
Як подати скаргу на водія таксі за обслуговування недержавною мовою? Пояснює омбудсмен
14:34
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи, піднята авіація – радник мера
14:32
Справа про несплату податків: суд арештував всі банківські рахунки Полтавського ГЗК Жеваго
14:28
У Німеччині почали тестувати САУ RCH-155, Україна отримає їх першою
14:11
Попит на нові вантажівки у січні в Україні зменшився на чверть
14:08
ЗСУ за добу "вистрілюють" річний запас артснарядів країни Європи – FT
13:58
Маєток для Халімона: САП розслідує справу щодо нардепа-"слуги"
Усі новини...