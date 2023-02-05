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Іран і Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених "Шахедів" - WSJ

"Європейська правда"Неділя, 5 лютого 2023, 19:19
Іран і Росія планують збудувати завод з виробництва вдосконалених Шахедів - WSJ
залишки іранського дрона у Києві 14 грудня, фото Future Publishing via Getty Images

Іран і Росія хочуть побудувати в Росії завод, який міг би поставити понад 6000 безпілотників іранської розробки для війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб із країни, що перебуває в союзницьких відносинах зі США.

За словами чиновників, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати місце, де планують збудувати завод, і обговорити деталі для запуску проєкту. За їхніми словами, обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

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За даними видання, переговори переросли в конкретні плани після візиту 5 січня в російське місто Єлабуга іранської делегації. Вони оглянули порожній майданчик, де лідери двох країн планують побудувати новий завод.

За словами офіційних осіб, іранську делегацію очолювали бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції, та Гассем Дамавандіан, керівник іранської компанії Quds Aviation Industry, ключового оборонного виробника, який, на думку США, відіграє центральну роль у розробці і створенні безпілотників у країні.

Досі Іран постачав Росії в основному так звані дрони-камікадзе, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки, що детонує, коли безпілотні апарати врізаються в ціль.

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Росія використовувала безпілотники для атак на енергосистеми України. Згодом українській протиповітряній обороні вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників. Shahed-136 - повільно рухомий і гучний безпілотник із пропелерними двигунами, тому його відносно легко виявити і збити.

Тепер, за словами чиновників, Іран спільно з Росією розробляє модель Shahed-136, яка, як очікується, буде оснащена новим двигуном, що дозволить їй літати швидше і далі. Новий завод вироблятиме вдосконалений безпілотник. Це може створити нові проблеми для України та інших країн, які можуть стати мішенями для безпілотників.

Завод ще не побудований, тому не очікується, що виробнича лінія матиме негайний вплив на баланс сил в Україні.

Нагадаємо, 3 лютого Міністерство фінансів США запровадило санкції проти восьми високопосадовців іранського виробника безпілотників у відповідь на постачання Тегераном безпілотників Росії для війни проти України.

Теми: РосіяІранбезпілотники
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