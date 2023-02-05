Зеленський ввів у дію санкції проти атомної галузі Росії

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Джерело: вечірнє звернення президента, указ на сайті президента

Пряма мова: "Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії.

Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії".

Деталі: Як наголосив Зеленський, Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Він нагадав, що російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

"Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами", - сказав він.

На сайті президента опубліковано перелік із 200 юридичних осіб, що потрапили під санкції строком на 50 років.

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Серед них – російська державна корпорація з атомної енергії "Росатом", її дочірні компанії, низка інститутів та науково-дослідних центрів, заводів, а також російське акціонерне товариство "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС".