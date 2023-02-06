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Сумщина: ворог обстріляв 3 громади

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 00:17
Сумщина: ворог обстріляв 3 громади
Руїни на Сумщині. Ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Протягом 5 лютого російські окупанти здійснили обстріли 3 територіальних громад Сумської області, зафіксовано 17 "прильотів".

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: На територію Есманьської громади росіяни скинули 1 міну.

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По Середино-Будській громаді ворог також бив з мінометів, було 4 "прильоти".

У Дружбівській громаді зафіксовано близько 12 одиночних автоматних черг в напрямку одного із сіл.

В усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.

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Теми: обстрілСумська областьРосія
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