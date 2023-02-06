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Росіяни вилучають і спалюють українські книги на окупованих територіях – ЦНС

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 02:37

У місті Ровеньки Луганської області зафіксовані випадки масового спалювання російськими окупантами українських книг.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованих територіях росіяни вилучають українські книги та спалюють їх в котельнях. Книги вилучають із загальних фондів та шкільних бібліотек. У Ровеньках Луганської області зафіксовані випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях".

Деталі: У ЦНС повідомили, що свої дії росіяни пояснюють тим, що вилучають "нацистську літературу", тоді як до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги. Таким чином окупанти повторюють практику нацистської Німеччини.

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Теми: Луганська областьокупаціяРосіякультура
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