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В Енергодарі критична ситуація, у місті фактично немає опалення – мер

"Українська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 02:25
В Енергодарі критична ситуація, у місті фактично немає опалення – мер
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З АРМІЯІНФОРМ

В тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області склалася критична ситуація з опаленням та постачанням гарячої води, температура у житлових помешканнях не перевищує 10-15 градусів.

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ситуація в Енергодарі залишається критичною, бо в місті фактично немає опалення, оскільки ворог не дає запустити жоден з енергоблоків Запорізької АЕС. Іншого джерела для забезпечення централізованого опалення у нас немає. Гарячої води також немає. В оселях 10-15 градусів. В місті залишаються 15 тис. мешканців".

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Деталі: За словами Орлова, останнім часом у місті почастішали випадки викрадення окупантами працівників АЕС.

"За останній тиждень почастішали випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатому". Останні 2-3 дні таких випадків стало більше", – розповів мер.

Теми: ЕнергодарЗапорізька областьелектроенергіяопалення
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