Захисники за добу знищили близько 870 загарбників

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 132 160 військових, 3 231 танк та 6 415 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,

танків – 3 231 (+11) од,

бойових броньованих машин – 6 415 (+10) од,

артилерійських систем – 2 231 (+5) од,

РСЗВ – 461 (+1) од,

засобів ППО – 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,

крилатих ракет – 796 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,

спеціальної техніки – 203 (+0) од.

Дані уточнюються.