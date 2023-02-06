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Захисники за добу знищили близько 870 загарбників

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 07:08
Захисники за добу знищили близько 870 загарбників
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 132 160 військових, 3 231 танк та 6 415 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 231 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 6 415 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
  • РСЗВ – 461 (+1) од,
  • засобів ППО – 227 (+0) од,
  • літаків – 294 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
  • крилатих ракет – 796 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 203 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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