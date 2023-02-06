Захисники за добу знищили близько 870 загарбників
Понеділок, 6 лютого 2023, 08:08
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 132 160 військових, 3 231 танк та 6 415 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 132 160 (+870) осіб ліквідовано,
- танків – 3 231 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 6 415 (+10) од,
- артилерійських систем – 2 231 (+5) од,
- РСЗВ – 461 (+1) од,
- засобів ППО – 227 (+0) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958 (+0) од,
- крилатих ракет – 796 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 104 (+13) од,
- спеціальної техніки – 203 (+0) од.
Дані уточнюються.
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