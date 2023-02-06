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Окупанти гатили по Донеччині: загинув цивільний

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 07:24
Окупанти гатили по Донеччині: загинув цивільний
Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото з Telegram Кириленка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських обстрілів Донецької області 5 лютого.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 5 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини – у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення".

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Деталі: Станом на ранок 6 лютого окупанти убили щонайменше 1 351 та поранили ще щонайменше 2 995 мирних мешканців Донеччини. 

 
Інфографіка з Telegram Кириленка

Кириленко наголошує, що ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

  

Теми: Донецька областьвійнажертви
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