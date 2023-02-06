Перший з танків Leopard 2, які Канада передає Україні, вже у Польщі

Перший з танків Leopard 2, які Канада вирішила передати Україні, вже прибув до Польщі.

Фотографією у Twitter поділилась міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні , прибув до Польщі. Спільно з нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - зазначила міністр.

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The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023

Нагадаємо, наприкінці січня - наступного дня після ключового рішення Німеччини - Канада оголосила, що готова передати Україні загалом чотири танки Leopard 2.

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Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

Канада координує допомогу з іншими союзниками "танкової коаліції".