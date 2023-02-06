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Перший з танків Leopard 2, які Канада передає Україні, вже у Польщі

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 09:21

Перший з танків Leopard 2, які Канада вирішила передати Україні, вже прибув до Польщі. 

Фотографією у Twitter поділилась міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє "Європейська правда".

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні , прибув до Польщі. Спільно з нашими союзниками найближчим часом ми будемо навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - зазначила міністр.

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Нагадаємо, наприкінці січня - наступного дня після ключового рішення Німеччини - Канада оголосила, що готова передати Україні загалом чотири танки Leopard 2.

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Пояснюючи журналістам рішення передати лише чотири одиниці техніки, Ананд зазначила, що в Канади на озброєнні перебувають 82 танки Leopard 2, не уточнивши, скільки з них готові до бойового застосування.

Канада координує допомогу з іншими союзниками "танкової коаліції". 

Теми: танкиКанадаПольща
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