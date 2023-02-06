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Влада Калузької області РФ заявила про вибух безпілотника над Калугою

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 лютого 2023, 10:38

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що вранці в небі над Калугою вибухнув безпілотник.

Джерело: Шапша у Telegram, Telegram-канал "Mash"

Пряма мова Шапши: "Сьогодні вночі жителі околиць Калуги чули хлопок. Встановлено, що о п'ятій ранку в лісі неподалік міста в повітрі на висоті 50 метрів вибухнув безпілотник".

Деталі: За даними "Mash", попередньо, безпілотник летів у бік одного з військових об'єктів.

Губернатор заспокоїв, що будь-якої шкоди цивільним і соціальним об'єктам немає, обійшлося без постраждалих.

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Теми: Росіянадзвичайна подіявійна
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