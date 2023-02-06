У Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, поштовхи відчули і в Молдові

У Румунії о 3:26 6 лютого в сейсмічній зоні Вранча стався землетрус магнітудою 4,6.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі (INFP), підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 23 кілометри, поблизу наступних міст: 74 кілометри на північний схід від Плоєшті, 94 кілометри на захід від Бреїла, 98 кілометрів на захід від Брашова, 99 кілометрів на захід від Галаца і 114 кілометрів на північний схід від Бухареста.

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Пізніше в тому ж районі було зафіксовано чотири підземні поштовхи магнітудою 2,6, 2,9, 2,7 і 2 бали. Три землетруси сталися на глибині 17 кілометрів, о 4:09, 4:13 і 5:01, а четвертий - о 5:26, на глибині 21 кілометр.

Як повідомляє Інститут геології та сейсмології Молдови, у республіці о 03:26 також зафіксували землетрус магнітудою 4,5.

Константін Іонеску, генеральний директор INFP, розповів, що виникнення п'яти землетрусів є збігом з часом землетрусу в Туреччині. "Це збіг. Землетрус, що стався в Румунії - це поверхневий землетрус. Землетрус у Туреччині, також поверхневий, багато в чому залежить від геологічних зв'язків всередині землі. Між двома поверхневими сейсмічними зонами в Румунії та Туреччині немає ніякого зв'язку", - заявив Константін Іонеску.

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На запитання, чи будуть ще поштовхи, Іонеску відповів, що вони "можливі". "Ця територія відома як сейсмічно активна зона землетрусів з глибиною залягання до 20 кілометрів, яка в певний період виробляє досить багато афтершоків після землетрусу магнітудою 4,5, але вони не будуть мати вищої магнітуди", - сказав директор INFP.

З початку січня в Румунії сталося шість землетрусів магнітудою від 2 до 4,6. Найбільший землетрус у 2022 році стався 3 листопада і мав магнітуду 5,4, а в 2021 році 26 травня було зафіксовано землетрус магнітудою 4,7.

Як повідомлялося, за словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, внаслідок потужного землетрусу у понеділок кількість жертв зросла до 284 осіб, 2323 отримали поранення.

237 загинули і 639 отримали поранення в Сирії в результаті землетрусів.