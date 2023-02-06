Польща хоче, щоб рішення щодо винищувачів для України було прийняте на Мюнхенській конференції

Польща виступає за те, щоб західні лідери на Мюнхенській конференції з безпеки не просто обговорили можливість передачі винищувачів Україні, а прийняли рішення з цього питання.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю RND заявив посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось.

"Що стосується питання винищувачів, то Польща не хоче бути в цьому питанні наодинці, ми вважаємо, що це рішення має бути прийняте західними союзниками одноголосно" - сказав дипломат.

Реклама:

Однак, за його словами, потрібно використати будь-які можливості для відповідних консультацій і якомога швидше.

"Політика вагань і зволікань, як у випадку з основним бойовим танком Leopard 2, є контрпродуктивною. У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі" - сказав Павлось.

"До Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 17 по 19 лютого, залишилося лише 14 днів. Ми запропонували, щоб глави держав і урядів, які зберуться там, не лише обговорили це питання, але й ухвалили рішення" - заявив він.

ВІДЕО ДНЯ

Посол також зазначив, що було б доцільно, щоб президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися там у форматі Веймарського трикутника, щоб показати, що найважливіші європейські прихильники України повинні згуртувати свої ряди.

"Крім того, ми завжди готові до двосторонньої розмови з Німеччиною. Польща має кілька десятків винищувачів радянської розробки, як МІГ-21, так і СУ-22. Але, як я вже сказав, ми хочемо мати єдиний підхід до цього питання з нашими партнерами в ЄС і в НАТО" - заявив дипломат.

Як повідомлялось, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон висловився за надання Україні більшої кількості зброї. У Вашингтоні, відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, він підтримав надання Україні усіх потрібних видів зброї.

Пізніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що надсилання винищувачів Україні "не було б правильним підходом", однак остаточного рішення з цього приводу ще немає.

Читайте також: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.