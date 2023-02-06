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Внаслідок землетрусу у Туреччині загинули 912 осіб, понад 5 тисяч поранені

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 11:52

За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині у понеділок вранці загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення.

Таку цифру станом на 13:00 за місцевим часом озвучив президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

За словами Ердогана, землетрус, що стався у понеділок о 04:17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.

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Ердоган уточнив, що землетрус мав магнітуду 7,7, і зараз уряд здійснює важливі кроки для усунення наслідків. За його словами, пошуково-рятувальні роботи на завалах будівель у зоні землетрусу тривають на безперебійній основі.

Ердоган повідомив, що пропозиції про допомогу на адресу Анкари вже надійшли від 45 країн світу, а також ЄС і НАТО.

Землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих там зросла до 400, поранених - понад 1000.

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Таким чином кількість смертей у обох країнах перевищила 1200 осіб і, найімовірніше, вона продовжить зростати, оскільки рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих під завалами.

Епіцентр землетрусу був поблизу турецького міста Газіантеп.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.

Посольство України в Туреччині взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Теми: Туреччинанадзвичайна подіястихійне лихо
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