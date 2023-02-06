РФ незабаром отримає нову партію іранських дронів – розвідка

Росія використала близько 660 іранських дронів-камікадзе "Shahed" у війні проти України – незабаром буде нова партія безпілотників.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, РБК-Україна

Дослівно: "Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"Шахедів". За контрактом передбачено 1 750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки.

Реклама:

За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів".

Деталі: Розвідка наголосила, що до цього росіяни завозили дрони партіями по 250-300 штук. У ГУР додали, що масований рій дронів необхідний для того, щоби прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти. Якщо запускати малу кількість – по 5-10 безпілотників – такого ефекту не буде.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ