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В Туреччині стався ще один дуже потужний землетрус

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 12:04

В Туреччині в обідню пору в зоні, де у понеділок вранці стався сильний землетрус, відбувся ще один дуже потужний поштовх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN Turk.

Землетрус відбувся о 13:23 за місцевим часом та відчувався в багатьох провінціях Туреччини. 

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Його інтенсивність, за даними Європейсько-середземноморської сейсмологічної служби, магнітуда була зафіксована на рівні 7,7, епіцентр був зафіксований в районі Кахраманмараш. За даними турецького сейсмологічного центру Kandilli, магнітуда землетрусу склала 7,5.

Новий землетрус відчувався також в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії.

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За останніми даними, внаслідок потужного землетрусу в Туреччині у понеділок вранці загинули 912 осіб, 5 385 отримали поранення. 

Новий потужний афтершок може призвести до ще більшої кількості руйнувань та жертв. 

Ранковий землетрус також завдав значних руйнувань та пошкоджень у Сирії. За останніми даними незалежної Сирійської обсерваторії прав людини, кількість загиблих там зросла до 400, поранених - понад 1000.

За словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, землетрус, що стався у понеділок вранці, став найбільшим лихом в історії Туреччини після катастрофічного Ерзінджанського землетрусу 1939 року, коли загинули понад 33 тисячі людей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині.

Теми: Туреччинанадзвичайна подіястихійне лихо
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