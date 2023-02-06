Херсонщина: стало відомо про обстріл авто, від якого загинула 8-річна дитина

Російські окупанти 2 лютого обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, в результаті чого загинуло троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці...".

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Деталі: Зазначається, що цей жахливий інцидент зафіксовано Офісом генерального прокурора.

Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Вказано, що загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей.