Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонщина: стало відомо про обстріл авто, від якого загинула 8-річна дитина

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 13:27

Російські окупанти 2 лютого обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, в результаті чого загинуло троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Дослівно: "Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці...".

Деталі: Зазначається, що цей жахливий інцидент зафіксовано Офісом генерального прокурора.

Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Вказано, що загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Херсонська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

фото, відео Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб

оновленоРосіяни обстрілюють Харків, є влучання у центрі – ОВА

фотоРосія посилює вплив на Африку, щоб протистояти звідти Заходу – FT

Усі новини...
Херсонська область
СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто
Зеленський пропонує розширити повноваження голів військових адміністрацій на Харківщині та Херсонщині
Росіяни обстріляли дитсадок на Херсонщині – ОВА
Останні новини
10:33
У Новій Каховці окупанти влучили в об’єкт енергетики, у Дружківці – у багатоповерхівку
10:31
Microsoft проти Google: ChatGPT став загрозою для пошукового гіганта
10:28
Україні потрібніші БМП, ніж танки – західний аналітик
10:22
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
10:16
Україна за два місяці отримала майже 260 генераторів від Японії
09:57
відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто
09:40
Очі з неба. Як Україна перетворює інформацію на потужну зброю
09:06
Віцеканцлер Німеччини: Танки мають захистити Україну від весняного наступу
08:58
Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
08:47
Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"
Усі новини...