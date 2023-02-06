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Росії знадобиться два місяці, щоб зібрати нові військові формування – ГУР

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 12:25
Росії знадобиться два місяці, щоб зібрати нові військові формування – ГУР
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, GETTYIMAGES

Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати нові військові формування – наступати можуть на трьох напрямках.

Джерело: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький

Пряма мова: "Якщо казати про укомплектування ворожих військ, то Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені.

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Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також, можливо, у Запорізькій області. При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону".

Деталі: У розвідці додають, що стежать за заходами, які може проводити чи проводить 12-те Головне управління міністерства оборони РФ, що  відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.

Теми: розвідкаРосіявійна
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