Українські військові прибули в Британію опановувати САУ AS90

Група українських військових прибула до Британії для навчання на САУ AS90.

Про це повідомило міністерство оборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

"Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 - це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

🇺🇦 A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.



🇬🇧 The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.



🤝 #StandWithUkraine pic.twitter.com/BAlEGfzQmn