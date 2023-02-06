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Українські військові прибули в Британію опановувати САУ AS90

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 13:43
фото міністерства оборони Британії

Група українських військових прибула до Британії для навчання на САУ AS90.

Про це повідомило міністерство оборони Британії у понеділок, пише "Європейська правда".

"Щиро вітаємо українських військових, які прибули до Великої Британії цими вихідними для опанування AS90. Британська AS90 - це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

Наприкінці січня українські танкові екіпажі прибули до Великої Британії для навчання на танках Challenger 2.

15 січня Британія підтвердила плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. 

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Заступник міністра оборони Британії Алекс Чалк висловив сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

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Теми: Велика Британіявійназброядопомога Україні
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