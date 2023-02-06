Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони півдня ліквідували за ніч два катери та дві ДРГ ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 13:05
Сили оборони півдня ліквідували за ніч два катери та дві ДРГ ворога
Наталія Гуменюк. фото з її Facebook

За попередню ніч російські війська втратили на Південному напрямку два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 6 лютого

Пряма мова: "Ми розуміємо, що ворог не полишає південь, він залишається в пріоритеті ворога. Досить потужні сили ще до цього були накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо, що продовжується і розвідка, і аеророзвідка, у тому числі з використанням човнів, які вони повідтискали у місцевого населення.

Реклама:

Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах. Намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч".

Деталі: Крім цього, за словами Гуменюк, у Чорному морі наразі вирує потужний шторм - п’ять-шість балів.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: