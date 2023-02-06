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Сили оборони півдня ліквідували за ніч два катери та дві ДРГ ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 14:05
Наталія Гуменюк. фото з її Facebook

За попередню ніч російські війська втратили на Південному напрямку два катери та дві диверсійно-розвідувальні групи.

Джерело: начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 6 лютого

Пряма мова: "Ми розуміємо, що ворог не полишає південь, він залишається в пріоритеті ворога. Досить потужні сили ще до цього були накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо, що продовжується і розвідка, і аеророзвідка, у тому числі з використанням човнів, які вони повідтискали у місцевого населення.

Вони продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах. Намагаючися там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч".

Деталі: Крім цього, за словами Гуменюк, у Чорному морі наразі вирує потужний шторм - п’ять-шість балів.

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Теми: війна
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