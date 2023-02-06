В окупованому Бердянську пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
Понеділок, 6 лютого 2023, 13:26
В окупованому Бердянську Запорізької області вдень 6 лютого пролунали три вибухи, повідомляють про роботу протиповітряної оборони.
Джерело: Суспільне, посилаючись на коментар голови Бердянської військової адміністрації Вікторії Галіціної
Пряма мова: "На цей час відомо, що були три вибухи. Два – начебто, спрацювало вороже ПВО. Один – своєї цілі досяг".
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Деталі: Повідомляється, що вибухи пролунали близько 13:00.