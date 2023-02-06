Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Патріарх Кирил був шпигуном у Швейцарії – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 14:34
Глава РПЦ патріарх Кирил. Фото patriarchia.ru

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил у 1970-х роках працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ. 

Про це повідомили видання Matin Dimanche та Sonntagszeitung з посиланням на дані Швейцарського федерального архіву, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, досьє на Кирила, яке було складено федеральною поліцією в той час, а потім оприлюднене, підтверджує, що церковний діяч належав до КДБ.

На початку 1970-х років нинішній патріарх російської церкви жив у Женеві під псевдонімом "Михайлов". Він мав офіційно представляти Московський патріархат у Всесвітній раді церков. Завдання Кирила полягало, серед іншого, у тому, щоб впливати на раду.

Метою радянського керівництва в той час, за повідомленнями ЗМІ, було змусити женевську інституцію засудити США та їхніх союзників і пом'якшити їхню критику відсутності релігійної свободи в Радянському Союзі.

Глава РПЦ Кирил є послідовним прихильником російського президента Володимира Путіна та його політики. Він підтримує російську війну в Україні, благословляє путінські ракети і назвав диктатора "дивом" у 2012 році.

Як відомо, глава МЗС Дмитро Кулеба виступає за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: церкваРосіяшпигунство
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, видеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже зносять

Британія оголосить про надання зброї більшої дальності і навчання українських пілотів

Зеленський у середу відвідає Британію

відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

фото, відео Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Усі новини...
церква
Експертиза виявила канонічний зв'язок УПЦ МП із РПЦ, протоієрей обурився
Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ
У Раду подали проєкт закону, що забороняє діяльність церков, якими дистанційно керують з Росії
Останні новини
12:42
Конкурс на директора НАБУ: комісія виключила кандидата, який розслідував справу щодо Татарова
12:41
фотоЛітак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем
12:35
СБУ обшукує спілку архітекторів: там заявляють про тиск через критику містобудівного законопроєкту
12:21
відеоУ Сирії з-під завалів будинку врятували немовля, зв’язане пуповиною з мертвою матір’ю
12:21
відеоНацгвардійці "приземлили" ворожий гелікоптер під Бахмутом
12:18
Розкрадання на будівництві Подільського мосту в Києві: розслідування про 32 млн завершено
12:01
фото Помер терорист, який виступав із "черепом азовця": отримав кульове в голову впритул
11:52
"Газпром" продовжив контракт на постачання газу до Білорусі до 2025 року
11:52
Як абітурієнтам, які вчились за кордоном, вступити в українські виші – пояснення МОН
11:46
фото, видеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже зносять
Усі новини...