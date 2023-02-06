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Патріарх Кирил був шпигуном у Швейцарії – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 13:34
Патріарх Кирил був шпигуном у Швейцарії – ЗМІ
Глава РПЦ патріарх Кирил. Фото patriarchia.ru

Глава Російської православної церкви (РПЦ) патріарх Кирил у 1970-х роках працював у Женеві на радянську службу зовнішньої розвідки КДБ. 

Про це повідомили видання Matin Dimanche та Sonntagszeitung з посиланням на дані Швейцарського федерального архіву, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, досьє на Кирила, яке було складено федеральною поліцією в той час, а потім оприлюднене, підтверджує, що церковний діяч належав до КДБ.

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На початку 1970-х років нинішній патріарх російської церкви жив у Женеві під псевдонімом "Михайлов". Він мав офіційно представляти Московський патріархат у Всесвітній раді церков. Завдання Кирила полягало, серед іншого, у тому, щоб впливати на раду.

Метою радянського керівництва в той час, за повідомленнями ЗМІ, було змусити женевську інституцію засудити США та їхніх союзників і пом'якшити їхню критику відсутності релігійної свободи в Радянському Союзі.

Глава РПЦ Кирил є послідовним прихильником російського президента Володимира Путіна та його політики. Він підтримує російську війну в Україні, благословляє путінські ракети і назвав диктатора "дивом" у 2012 році.

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Як відомо, глава МЗС Дмитро Кулеба виступає за те, щоб у 2023 році Захід все ж запровадив санкції проти російського патріарха Кирила.

Теми: церкваРосіяшпигунство
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