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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 1014, понад 7000 постраждалих

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 15:00
фото Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1014, понад 7000 людей отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

За офіційною інформацією турецької влади, на даний момент 191 загиблий в Кахраманмараші, 200 в Газіантепі, 27 в Шанлиурфі, 41 в Діярбакирі, 43 в Адані, 20 в Адиямані, 131 в Османіє та Хатаї.

7003 людей отримали поранення в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Малатії, Османіє, Хатаї та Кілісі.

Раніше повідомлялося, що новий потужний землетрус стався у Туреччині в обідню пору.

Нагадаємо, кількість жертв землетрусу, епіцентр якого був у Туреччині, в сирійських провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус склала 371.

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Теми: надзвичайна подіяТуреччина
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