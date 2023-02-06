Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 1014, понад 7000 постраждалих

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 14:00
Землетрус у Туреччині: кількість загиблих зросла до 1014, понад 7000 постраждалих
фото Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу в Туреччині зросла до 1014, понад 7000 людей отримали поранення.

Про це повідомляє CNN Turk, пише "Європейська правда".

За офіційною інформацією турецької влади, на даний момент 191 загиблий в Кахраманмараші, 200 в Газіантепі, 27 в Шанлиурфі, 41 в Діярбакирі, 43 в Адані, 20 в Адиямані, 131 в Османіє та Хатаї.

Реклама:

7003 людей отримали поранення в Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Малатії, Османіє, Хатаї та Кілісі.

Раніше повідомлялося, що новий потужний землетрус стався у Туреччині в обідню пору.

Нагадаємо, кількість жертв землетрусу, епіцентр якого був у Туреччині, в сирійських провінціях Латакія, Алеппо, Хама і Тартус склала 371.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: надзвичайна подіяТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
надзвичайна подія
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
Ультрас побили та пограбували українців у Польщі
У Воронезькій області знайшли сибірську виразку і ввели режим НС
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: