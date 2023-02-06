Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Старший офіцер військової частини ЗСУ зрадив Україну і піде під суд

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 15:43
фото СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Дослівно СБУ: "Завдяки оперативному реагуванню СБУ командуванню українських військ вдалося своєчасно скоригувати свої управлінські рішення для успішного виконання бойових завдань".

Деталі: За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ (за даними прокуратури - старший офіцер однієї із військових частини ЗСУ -ред.).

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних противнику. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку зрадник використовував для комунікації з окупантами.

Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Правоохоронці зазначають, що затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: держзрадавійнаСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЛубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту

СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати

фотоЛітак із Зеленським прибув до Лондона, планується зустріч з королем

фото, видеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже зносять

Британія оголосить про надання зброї більшої дальності і навчання українських пілотів

відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

Усі новини...
держзрада
В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму – СБУ
У Дніпрі затримали ексміліціонера і двох ексвійськових, які були агентами РФ
СБУ затримала працівника "Укроборонпрому": корегував обстріли Києва та зливав розвіддані
Останні новини
13:18
відеоЛубінець пошматував членський квиток Європейського інституту омбудсмана на знак протесту
13:16
Герасимов про вручення обвинувального акта: Фарс і шоу, щоб роздути справу
13:15
Музей Метрополітен перейменував картину Дега "Російські танцівниці"
13:12
В Україні проведуть серію безкоштовних вебінарів для підготовки до НМТ
13:11
Росія спробує наступати на Харківську чи Запорізьку область – Данілов
13:03
94 мільйона збитків: САП оголосила про підозру експосадовцю "Енергоатому"
13:01
Як діяти під час землетрусу: поради від ДСНС
12:49
СБУ провела перевірку щодо Баканова і засекретила її результати
12:45
оновленоНа Дніпропетровщині спрацювала ППО, ЗМІ повідомляють про вибухи у Сумах
12:42
Конкурс на директора НАБУ: комісія виключила кандидата, який розслідував справу щодо Татарова
Усі новини...