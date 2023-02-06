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Старший офіцер військової частини ЗСУ зрадив Україну і піде під суд

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 14:43
Старший офіцер військової частини ЗСУ зрадив Україну і піде під суд
фото СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону

Дослівно СБУ: "Завдяки оперативному реагуванню СБУ командуванню українських військ вдалося своєчасно скоригувати свої управлінські рішення для успішного виконання бойових завдань".

Деталі: За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ (за даними прокуратури - старший офіцер однієї із військових частини ЗСУ -ред.).

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.

Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних противнику. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку зрадник використовував для комунікації з окупантами.

Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Правоохоронці зазначають, що затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Теми: держзрадавійнаСБУ
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