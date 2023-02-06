Старший офіцер військової частини ЗСУ зрадив Україну і піде під суд

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону



Дослівно СБУ: "Завдяки оперативному реагуванню СБУ командуванню українських військ вдалося своєчасно скоригувати свої управлінські рішення для успішного виконання бойових завдань".



Деталі: За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ (за даними прокуратури - старший офіцер однієї із військових частини ЗСУ -ред.).



За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.



Крім цього зрадник "зливав" своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.



У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних противнику. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.



Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку зрадник використовував для комунікації з окупантами.



Фігуранту повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.



Правоохоронці зазначають, що затриманий повністю визнав свою вину.



Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.