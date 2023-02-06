Літак Кадирова помічений на Мальдівах – ЗМІ

Літак глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за пів року зафіксовано на радарах – він полетів на Мальдіви.

Джерело: Telegram-канал "Можем объяснить" із посиланням на сайт із відстеження літаків Radarbox, "Кавказ. Реалії"

Деталі: Літак із бортовим номером RA-73417 вилетів із Грозного 1 лютого і приземлився в Москві. Наступного дня літак сів у Мале, столиці Мальдівської республіки. 5 лютого борт був помічений біля Махачкали. Місце приземлення невідоме. Таким чином, Кадиров міг провести на Мальдівах три дні.

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Достеменно невідомо, чи перебував глава Чечні на борту. Однак, як стверджує видання, Кадиров уже кілька днів не з'являвся на публіці – останній відеозапис наради за його участю було опубліковано 1 лютого, у день вильоту літака Кадирова.

"Радіо свобода" зазначає, що Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.