Літак Кадирова помічений на Мальдівах – ЗМІ

Літак глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за пів року зафіксовано на радарах – він полетів на Мальдіви.

Джерело: Telegram-канал "Можем объяснить" із посиланням на сайт із відстеження літаків Radarbox, "Кавказ. Реалії"

Деталі: Літак із бортовим номером RA-73417 вилетів із Грозного 1 лютого і приземлився в Москві. Наступного дня літак сів у Мале, столиці Мальдівської республіки. 5 лютого борт був помічений біля Махачкали. Місце приземлення невідоме. Таким чином, Кадиров міг провести на Мальдівах три дні.

Достеменно невідомо, чи перебував глава Чечні на борту. Однак, як стверджує видання, Кадиров уже кілька днів не з'являвся на публіці – останній відеозапис наради за його участю було опубліковано 1 лютого, у день вильоту літака Кадирова.

"Радіо свобода" зазначає, що Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.