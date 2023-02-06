Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літак Кадирова помічений на Мальдівах – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 16:08
Літак Кадирова помічений на Мальдівах – ЗМІ
Рамзан Кадиров, ТАСС

Літак глави Чечні Рамзана Кадирова вперше за пів року зафіксовано на радарах – він полетів на Мальдіви.

Джерело: Telegram-канал "Можем объяснить" із посиланням на сайт із відстеження літаків Radarbox, "Кавказ. Реалії"

Деталі: Літак із бортовим номером RA-73417 вилетів із Грозного 1 лютого і приземлився в Москві. Наступного дня літак сів у Мале, столиці Мальдівської республіки. 5 лютого борт був помічений біля Махачкали. Місце приземлення невідоме. Таким чином, Кадиров міг провести на Мальдівах три дні. 

Реклама:

Достеменно невідомо, чи перебував глава Чечні на борту. Однак, як стверджує видання, Кадиров уже кілька днів не з'являвся на публіці – останній відеозапис наради за його участю було опубліковано 1 лютого, у день вильоту літака Кадирова.

"Радіо свобода" зазначає, що Кадиров не раз був на Мальдівах. Зокрема, радари зафіксували його літак на островах 2 і 6 листопада 2021 року. Частіше глава Чечні буває в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Теми: КадировЗМІавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
Усі новини...
Реклама: