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Суд у Грузії не відпустив Саакашвілі за станом здоров’я

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 19:09
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Міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії і громадянина України Михеїла Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

На засіданні 6 лютого сторони мали заключне слово, після того суддя оголосив рішення. Представник пенітенціарної служби наполягав, що надані матеріали про стан здоров’я Саакашвілі не надають переконливих фактів щодо серйозності стану здоров’я та не можуть бути підставою для відтермінування відбуття покарання.

Адвокати намагалися аргументувати, що від рішення залежить життя Саакашвілі. Сам Михеїл Саакашвілі не був присутній навіть дистанційно через погане самопочуття. 

Клопотання адвокатів про дострокове звільнення або відтермінування покарання розглядали близько двох місяців. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, минулого тижня Михеїл Саакашвілі показав у суді, як схуд за час ув’язнення. Після цього президент України Володимир Зеленський звинуватив грузинську владу в тому, що Саакашвілі "катують і вбивають", МЗС висловило рішучий протест щодо негуманного поводження з громадянином України Михеїлом Саакашвілі та вимагає передати його Києву

У Верховній Раді підготували звернення із закликом про переведення Саакашвілі на лікування за кордон.

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Теми: СаакашвіліГрузіясуд
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