З мавзолею намагалися вкрасти Леніна – росЗМІ

У Москві затримали п'яного чоловіка, який заявив, що намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі.

Джерела: ТАСС і МК

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 6 лютого в районі опівночі. Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який ходив поруч із мавзолеєм, а потім підійшов і спробував відчинити двері. Коли його зупинили, він заявив, що хотів викрасти тіло Леніна.

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Встановлено, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння.