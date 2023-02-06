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З мавзолею намагалися вкрасти Леніна – росЗМІ

Понеділок, 6 лютого 2023, 19:12
Getty Images

У Москві затримали п'яного чоловіка, який заявив, що намагався викрасти тіло Володимира Леніна з мавзолею на Червоній площі.

Джерела: ТАСС і МК

Деталі: Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 6 лютого в районі опівночі. Поліцейські звернули увагу на чоловіка, який ходив поруч із мавзолеєм, а потім підійшов і спробував відчинити двері. Коли його зупинили, він заявив, що хотів викрасти тіло Леніна.

Встановлено, що затриманий перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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