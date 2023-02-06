Чоловік кинув гранату у вуличного торговця: загинув перехожий
Понеділок, 6 лютого 2023, 20:09
На Донеччині чоловік посварився з вуличним торговцем і кинув у нього гранату. Результат – один загиблий і п'ятеро поранених.
Джерело: сайт Офісу генпрокурора
Деталі: У ході розслідування правоохоронці встановили, що зранку 6 лютого у місті Красногорівка на Донеччині біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем.
Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не обмежившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.
Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець і ще четверо людей – одна жінка та троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Винуватця трагедії затримано.