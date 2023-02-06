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Чоловік кинув гранату у вуличного торговця: загинув перехожий

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 20:09
фото з місця події, джерело: ОГП

На Донеччині чоловік посварився з вуличним торговцем і кинув у нього гранату. Результат – один загиблий і п'ятеро поранених.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: У ході розслідування правоохоронці встановили, що зранку 6 лютого у місті Красногорівка на Донеччині біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем.

 
Затриманий чоловік
фото ОГП

Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не обмежившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.

 
Місце, де лежав загиблий
фото огп

Внаслідок вибуху загинув випадковий перехожий. Продавець і ще четверо людей – одна жінка та троє чоловіків, які знаходились поруч, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Винуватця трагедії затримано.

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Теми: Донецька областьнадзвичайна подіязброя
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