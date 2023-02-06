Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 19:49
ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні
глава ПЦУ митрополит Епіфаній, Getty Images

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу.

Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook

Пряма мова: "До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію".

Реклама:

Деталі: Євстратій пояснив, що подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

Пряма мова: "Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий".

ВІДЕО ДНЯ

Більше деталей: Митрополит нагадав, що Синод ПЦУ вже дозволив громадам, які бажають перейти на новий календар, зробити це за відповідною процедурою.

Що передувало: Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Зокрема, відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня.

Теми: Православна Церква Українисвяткуванняреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Православна Церква України
Митрополит ПЦУ сказав, що "влада вигадує війну", у церкві назвали це помилкою
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Хуліганство і злісна непокора: на Київщині під час переходу з УПЦ МП до ПЦУ виник конфлікт
Останні новини
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
Усі новини...
Реклама: