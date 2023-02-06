ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні
Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу.
Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook
Пряма мова: "До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію".
Деталі: Євстратій пояснив, що подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.
Пряма мова: "Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий".
Більше деталей: Митрополит нагадав, що Синод ПЦУ вже дозволив громадам, які бажають перейти на новий календар, зробити це за відповідною процедурою.
Що передувало: Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Зокрема, відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня.