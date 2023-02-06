Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПЦУ теж подумає про зміну календаря: рішення ухвалять у травні

Євген КізіловПонеділок, 6 лютого 2023, 20:49
глава ПЦУ митрополит Епіфаній, Getty Images

Православна церква України у травні збереться на архієрейський собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу.

Джерело: заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook

Пряма мова: "До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави прийняти позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію".

Деталі: Євстратій пояснив, що подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

Пряма мова: "Дотепер наша Церква діяла в дусі протилежному: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях – найкращий".

Більше деталей: Митрополит нагадав, що Синод ПЦУ вже дозволив громадам, які бажають перейти на новий календар, зробити це за відповідною процедурою.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Українська греко-католицька церква з 1 вересня переходить на григоріанський календар для нерухомих свят. Зокрема, відтепер церква святкуватиме Різдво 25 грудня.

Читайте УП В Google News

Теми: Православна Церква Українисвяткуванняреформи
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В НГУ пояснили цілі мобілізації та "Гвардії наступу": потрібні резерви й підкріплення

оновлено від 11:00, фото, відеоМінкульт дозволив демонтаж пам'ятників Чкалову та Ватутіну в Києві: першого вже знесли

фотоЗеленський зустрівся із королем Чарльзом

Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном та Шольцом - ЗМІ

фотоУкраїна почне готувати кадри для Криму – Верещук

Зеленський у парламенті Британії: Росія програє і перемога над нею змінить світ

Усі новини...
Православна Церква України
Епіфаній знову проведе богослужіння в Успенському соборі Лаври
Російська церква окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті – ПЦУ повертає своє по праву
Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі
Останні новини
18:38
На порталі "Дія" з'явилось 5 нових послуг з усиновлення
18:35
Нью-Йоркський музей визнав художника Архипа Куїнджі українцем
18:20
аудіо"Вирізали нирку і назад на фронт": ГУР перехопило розповідь російського солдата
18:14
Більшість швейцарців підтримують реекспорт озброєння в Україну – опитування
18:05
РФ затягує обмін полоненими: кажуть, що родичі просять не повертати назад – омбудсмен
18:02
Закарпатські греко-католики перейдуть на григоріанський календар: коли відзначатимуть Великдень
18:00
Binance призупинив депозити та виведення коштів в доларах
17:43
Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні
17:42
Під санкції Британії потрапила ймовірна мати доньки Путіна
17:26
В НГУ пояснили цілі мобілізації та "Гвардії наступу": потрібні резерви й підкріплення
Усі новини...