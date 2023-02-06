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Літаки й далекобійні ракети: Кулеба анонсував головні запити України в Мюнхені

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 21:13
дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що нинішня Мюнхенська конференція з безпеки матиме важливе значення, адже там вирішуватимуться питання безпеки України, Європи й світу загалом.

Про це він сказав в етері загальнонаціонального марафону в понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова – це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили  командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії", – заявив міністр.

Очільник української дипломатії нагадав, що рік тому саме на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, в якій зокрема закликав надати Україні зброю.

Мюнхенська конференція з питань безпеки пройде з 17 по 19 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цього року на захід не було запрошено жодного представника російського уряду. Утім, замість членів уряду з Росії були запрошені представники громадянського суспільства та опозиції РФ. Серед них – колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров і критик Кремля Міхаїл Ходорковський.

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Теми: війнаУкраїнаЗахідзброя
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