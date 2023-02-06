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Україна може направити в Туреччину декілька десятків рятувальників – Кулеба

Альона Мазуренко Понеділок, 6 лютого 2023, 21:35
Україна може направити в Туреччину декілька десятків рятувальників – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна може відправити в Туреччину декілька десятків рятувальників, які допоможуть розбирати завали після землетрусу.

Джерело: Кулеба в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ми ніколи нічого не робимо такого, щоб шкодило інтересам України. Тому така кількість, декілька десятків, українських рятувальників зможе допомогти Туреччині нашому сусіду, нашому другу, не нашкодивши можливості рятувальних служб в Україні".

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Деталі: Кулеба уточнив, що в МЗС консультувалися щодо цього із Міністреством внутрішніх справ. 

Глава МЗС розповів, що наразі українське відомство отримало більше 20 звернень від громадян України, які не можуть вийти на звʼязок зі своїми родичами у Туреччині.

Пряма мова: "Станом на зараз у нас не має інформації, що хтось із українських громадян постраждав в результаті землетрусу, але розбираються завали, тому інформація буде оновлюватися".

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Теми: ТуреччинакатастрофиКулеба ДмитроУкраїна
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