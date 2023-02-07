У Німеччині навчаються понад 200 тис. українських школярів

Беттіна Штарк-Ватцінгер у Києві. Фото з сайту Міністерства освіти і науки України

У Німеччині наразі навчаються близько 203 тис. дітей з України, які покинули домівки через війну.

Джерело: міністерка освіти та досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінгер, яку цитує видання DW

Деталі: На брифінгу у Києві Ватцінгер заявила, що станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тис. українських дітей, які втекли від воєнних дій.

За її словами, школярі мають можливість навчатися у Німеччині українською мовою.

Пряма мова: "Звісно, в нас велике бажання, щоби ці діти не втратили зв'язок зі своєю батьківщиною. Тому ми пропонуємо їм викладання паралельно українською мовою. У великих містах місцеві українські організації відкрили недільні школи для дітей, а ще багато хто продовжує навчатись в українських школах дистанційно".

Нагадаємо: Глава Міносвіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер 6 лютого завітала з візитом до Києва.