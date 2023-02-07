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У Швейцарії набирають обертів дебати щодо скасування заборони на постачання зброї Україні – ЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 04:40
Прапор Швейцарії, ілюстративне фото GETTY IMAGES

Швейцарія може відмовитися від багаторічного статусу нейтралітету та дозволити експорт зброї до України. До відповідного рішення швейцарських політиків підштовхують представники оборонно-промислового комплексу та настрої у суспільстві.

Джерело: видання Reuters

Деталі: Видання пише, що покупці швейцарської зброї юридично не мають права реекспортувати її і це обмеження, на думку деяких представників збройової промисловості країни, зараз шкодить торгівлі.

Заклики європейських сусідів Швейцарії дозволити такі поставки до Києва стають дедалі гучнішими на тлі посилення російського наступу, через що два парламентські комітети з питань безпеки рекомендували пом'якшити правила торгівлі зброєю.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", – заявив Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP, який подав до уряду пропозицію дозволити реекспорт зброї до країн "з подібними до швейцарських демократичними цінностями".

Швейцарський нейтралітет щодо непостачання зброї воюючим країнам діє з 1815 року та був закріплений договором 1907 року. У країні діє окреме ембарго на продаж зброї Україні та Росії.

"Ми не повинні мати право вето, щоб зупиняти інших від допомоги Україні. Якщо ми це зробимо, ми підтримаємо Росію, яка не займає нейтральну позицію. Інші країни хочуть підтримати Україну і зробити щось для безпеки і стабільності Європи. Вони не можуть зрозуміти, чому Швейцарія має сказати "ні"", – сказав Буркарт в інтерв'ю Reuters.

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Видання зазначає, що нещодавно опубліковане опитування соціологічної компанії Sotomo показало, що 55% респондентів у Швейцарії підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну.

Як пише Reuters, це питання розділило праву Швейцарську народну партію (SVP), найбільшу партію нижньої палати парламенту, яка традиційно рішуче захищала нейтралітет.

"Дозвіл на постачання зброї до країни, яка бере участь у збройному конфлікті, зруйнує основу миру і процвітання в нашій країні", – заявив депутат від SVP Девід Цубербюлер.

Однак інший член партії Вернер Зальцманн, який засідає у верхній палаті парламенту, не погодився з ним, висловлюючи занепокоєння щодо супутньої шкоди для швейцарського оборонного сектору від політики нейтралітету.

Наявність потужної збройової промисловості йде пліч-о-пліч з традицією нейтралітету Швейцарії, але цей баланс може опинитися під загрозою, заявили в галузевій асоціації SwissMem.

"Деякі з наших членів втратили контракти або більше не інвестують в Швейцарію через нинішні обмеження. Нинішня ситуація послаблює нашу політику безпеки, підриває довіру до нашої зовнішньої політики і завдає шкоди нашим компаніям. Настав час змінюватися", – заявив директор SwissMem Штефан Брупбахер.

Нагадаємо: У січня Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії (нижньої палати парламенту) ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.

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Теми: ШвейцаріязброяУкраїна
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