Путін сприяє корупції, щоб заспокоїти своїх політичних прихильників – ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що президент Росії Володимир Путін впроваджує корупцію за допомогою законодавчих маніпуляцій, щоб "заспокоїти політичних гравців", які його підтримують.
Джерело: ISW
Деталі: Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціоналізації корупції в Росії за допомогою законодавчих маніпуляцій. Він підписав указ 6 лютого, який дозволяє російським депутатам і сенаторам не публікувати свої доходи у відкритому доступі.
Раніше Путін затвердив указ від 29 грудня 2022 року, який звільнив усіх російських чиновників, включно з військовими та правоохоронцями, від публічного декларування доходів.
"Ці два укази, ймовірно, є спробою Кремля заспокоїти політичних гравців, які складають внутрішню базу підтримки Путіна, і, швидше за все, продовжуватимуть сприяти інституціоналізації корупції в Росії", – підсумовують військові аналітики.
За оцінками українських офіційних осіб, російські війська готуються розпочати широкомасштабний вирішальний наступ на сході України в середині-кінці лютого.
Деякі пронаціоналістичні особи продовжували висловлювати скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.
Пов'язаний з "Вагнером блогер зазначив, що начальник російського Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок для початку широкомасштабної наступальної операції в Україні, перш ніж її буде повністю неможливо здійснити.
Російський терорист Ігор Гіркін, спрогнозував, що російський рішучий наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше людської сили, а також промислової та економічної. Гіркін стверджував, що атака без такої мобілізації невдовзі досягне своєї кульмінації.
Аналітики вказують, що обидва спостереження підкреслюють: російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та весняного сезону (з дощами і болатами – ред.) в Україні приблизно в квітні, що перешкоджає російським механізованим маневрам навесні 2022 року.
Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують впроваджувати схеми соціальних виплат, спрямовані на дітей і підлітків в окупованих районах України, з метою зміцнення соціального контролю та інтеграції цих територій до складу Росії.
В інституті припускають, що російські чиновники виконують Володимира Путіна щодо створення на окупованих територіях України низки соціальних установ і програм для збору персональних даних дітей, виконання різних функцій соціального програмування, спрямованих на інтеграцію окупованих територій з використанням псевдогуманітарних організацій, а також створення умов для легітимізації та інституціоналізації депортації та усиновлення українських дітей в російські сім'ї.
Кремль продовжує відмовляти Пригожину в легітимності та повноваженнях у Росії. Московський суд відмовився визнати Пригожина власником і засновником ПВК "Вагнер" після перегляду позову Пригожина проти російського журналіста Олексія Венедиктова 6 лютого.
ISW раніше оцінював, що зменшення залежності російських військових від сил "Вагнера" навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина у найближчому оточенні Кремля.
"Привабливість Пригожина в російському націоналістичному інформаційному просторі також може знижуватися, оскільки він продовжує надмірно компенсувати кульмінацію атаки Вагнера навколо Бахмута", – йдеться у звіті.
Основні висновки ISW за 6 лютого:
- За оцінками української влади, російські війська готуються до широкомасштабного вирішального наступу на сході України в середині-кінці лютого.
- Окремі російські націоналістичні особи продовжували висловлювати скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц підірвав брехливий наратив Путіна про те, що надання німецьких танків Україні загрожує російській безпеці.
- Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують впроваджувати схеми соціальних виплат, орієнтовані на дітей та підлітків в окупованих районах України, з метою посилення соціального контролю та інтеграції цих територій до Росії.
- Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціоналізації корупції в Росії через законодавчі маніпуляції.
- Кремль продовжує відмовляти фінансисту групи "Вагнера" Євгену Пригожину в легітимності та повноваженнях у Росії.
- Привабливість Пригожина в російському націоналістичному інформаційному просторі також може знижуватися, оскільки він продовжує надмірно компенсувати кульмінацію атаки "Вагнера" навколо Бахмута.
- Невдачі західних санкцій, спрямованих проти надання Ірану компонентів озброєнь, ймовірно, сприяли тому, що Росія змогла обійти західні санкції і придбати бойові безпілотники через військову співпрацю з Іраном.
- Російські війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп'янська в період з 4 по 6 лютого. Російські джерела стверджують, що 5 і 6 лютого російські війська просунулися на захід від попередніх позицій на лінії Сватове-Кремінна.
- Станом на 6 лютого українські сили утримують позиції в Білогорівці Луганської області, незважаючи на заяви Росії про те, що окупанти захопили населений пункт 3 лютого.
- Загарбники продовжили наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, але станом на 6 лютого так і не оточили населений пункт.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.
- Українські війська продовжували обмежені спроби форсувати річку Дніпро.
- Російським регулярним і нерегулярним військам, можливо, все важче набирати новобранців з російських виправних колоній через великі втрати серед колишніх новобранців з колоній.
- Окупаційні війська продовжують боротися з міжетнічною напруженістю та напруженістю між іррегулярними силами.
- Російські чиновники та окупаційна влада можуть посилювати заходи оперативної безпеки, щоб приховати нові розгортання російських військ на Донбасі.