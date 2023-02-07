Путін сприяє корупції, щоб заспокоїти своїх політичних прихильників – ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) вказують на те, що президент Росії Володимир Путін впроваджує корупцію за допомогою законодавчих маніпуляцій, щоб "заспокоїти політичних гравців", які його підтримують.

Джерело: ISW

Деталі: Путін продовжує відкривати двері для подальшої інституціоналізації корупції в Росії за допомогою законодавчих маніпуляцій. Він підписав указ 6 лютого, який дозволяє російським депутатам і сенаторам не публікувати свої доходи у відкритому доступі.

Реклама:

Раніше Путін затвердив указ від 29 грудня 2022 року, який звільнив усіх російських чиновників, включно з військовими та правоохоронцями, від публічного декларування доходів.

"Ці два укази, ймовірно, є спробою Кремля заспокоїти політичних гравців, які складають внутрішню базу підтримки Путіна, і, швидше за все, продовжуватимуть сприяти інституціоналізації корупції в Росії", – підсумовують військові аналітики.

За оцінками українських офіційних осіб, російські війська готуються розпочати широкомасштабний вирішальний наступ на сході України в середині-кінці лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі пронаціоналістичні особи продовжували висловлювати скептицизм щодо здатності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого.

Пов'язаний з "Вагнером блогер зазначив, що начальник російського Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов має обмежений часовий проміжок для початку широкомасштабної наступальної операції в Україні, перш ніж її буде повністю неможливо здійснити.

Російський терорист Ігор Гіркін, спрогнозував, що російський рішучий наступ не буде успішним, доки Росія не мобілізує більше людської сили, а також промислової та економічної. Гіркін стверджував, що атака без такої мобілізації невдовзі досягне своєї кульмінації.

Аналітики вказують, що обидва спостереження підкреслюють: російське військове командування, схоже, поспішає розпочати вирішальний наступ, ймовірно, напередодні прибуття західної військової допомоги та весняного сезону (з дощами і болатами – ред.) в Україні приблизно в квітні, що перешкоджає російським механізованим маневрам навесні 2022 року.

Призначені Кремлем російські та окупаційні чиновники продовжують впроваджувати схеми соціальних виплат, спрямовані на дітей і підлітків в окупованих районах України, з метою зміцнення соціального контролю та інтеграції цих територій до складу Росії.

В інституті припускають, що російські чиновники виконують Володимира Путіна щодо створення на окупованих територіях України низки соціальних установ і програм для збору персональних даних дітей, виконання різних функцій соціального програмування, спрямованих на інтеграцію окупованих територій з використанням псевдогуманітарних організацій, а також створення умов для легітимізації та інституціоналізації депортації та усиновлення українських дітей в російські сім'ї.

Кремль продовжує відмовляти Пригожину в легітимності та повноваженнях у Росії. Московський суд відмовився визнати Пригожина власником і засновником ПВК "Вагнер" після перегляду позову Пригожина проти російського журналіста Олексія Венедиктова 6 лютого.

ISW раніше оцінював, що зменшення залежності російських військових від сил "Вагнера" навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина у найближчому оточенні Кремля.

"Привабливість Пригожина в російському націоналістичному інформаційному просторі також може знижуватися, оскільки він продовжує надмірно компенсувати кульмінацію атаки Вагнера навколо Бахмута", – йдеться у звіті.

Основні висновки ISW за 6 лютого: