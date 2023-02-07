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Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 7 лютого 2023, 06:41
Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого – ЗМІ
Джо Байден, фото Getty Images

Очікується, що президент Джо Байден відвідає Польщу цього місяця і приурочить візит річниці вторгненню Росії в Україну.

Джерело: NBC News із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: За словами співрозмовників видання, наразі планується, що Байден відвідає Польщу наприкінці лютого.

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Джерела зазначили, що поїздка не є остаточно погодженою, поки Білий дім не оголосить про неї, і що плани можуть змінитися.

Речник Ради національної безпеки відмовився від коментарів.

Поки невідомо, чи Байден відвідає інші країни Європи під час імовірного візиту в Польщу.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, який перебував з візитом у Вашингтоні, підтвердив у п'ятницю, що президент США Джо Байден приїде до Польщі найближчим часом.

Теми: БайденПольща
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