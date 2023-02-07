Дніпропетровщина: ворог знеструмив насосну станцію, без води – 9 населених пунктів

У ніч на 7 лютого росіяни двічі атакували з важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський район на Дніпропетровщині, знеструмлено одну з насосних станцій, внаслідок чого залишились без води 9 населених пунктів.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова: "З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді".

Деталі: Лукашук повідомив, що обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що у громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.