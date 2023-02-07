Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дніпропетровщина: ворог знеструмив насосну станцію, без води – 9 населених пунктів

Ольга Глущенко Вівторок, 7 лютого 2023, 07:54
ілюстративне фото з тг Резніченка

У ніч на 7 лютого росіяни двічі атакували з важкої артилерії та РСЗВ Нікопольський район на Дніпропетровщині, знеструмлено одну з насосних станцій, внаслідок чого залишились без води 9 населених пунктів.

Джерело: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук

Пряма мова: "З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді".

Деталі: Лукашук повідомив, що обстрілом пошкоджено лінії електропередач, через що у громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Дніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви і прикидатися "жертвою"

Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

фото, відеоЗеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

відеоВ уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Дніпропетровщині, пошкодили електромережі
По Нікопольському району ворог вдарив зі ствольної артилерії, пошкодив лінію електромереж
У Києві та області й на Дніпропетровщині до 16:00 неділі не вимикатимуть світло
Останні новини
06:21
відеоМакрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
05:50
Росіяни пішли в наступ на Луганщині, але ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW
04:55
ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви і прикидатися "жертвою"
04:25
Байден ще не прийняв "твердого" рішення балотуватися у президенти – ЗМІ
03:48
фотоMaxar показав постраждале від землетрусу місто в Туреччині
02:54
Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб
02:30
Ворог вдарив по 6 громадах Сумщини, 87 прильотів
01:35
"Україна може розраховувати на нас у розбудові миру" – Макрон
00:48
Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський
00:42
РФ підготувала для наступу тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів – Foreign Policy
Усі новини...