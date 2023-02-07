За добу на Донеччині один цивільний загинув і 5 поранені

Одна людина загинула та ще щонайменше 5 дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 6 лютого стало відомо про ще 1 жителя Донеччини, убитого росіянами у Бахмуті".

Реклама:

Деталі: Ще 5 людей в області дістали поранення: по одному у Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Привіллі та Парасковіївці.



Станом на ранок 7 лютого загарбники убили щонайменше 1 352 та поранили щонайменше 3 000 мирних мешканців Донеччини.

Ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.



