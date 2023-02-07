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За добу на Донеччині один цивільний загинув і 5 поранені

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 07:29
За добу на Донеччині один цивільний загинув і 5 поранені
Інфографіка з Telegram Павла Кириленка

Одна людина загинула та ще щонайменше 5 дістали поранення у результаті російських ударів по Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 6 лютого стало відомо про ще 1 жителя Донеччини, убитого росіянами у Бахмуті".

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Деталі: Ще 5 людей в області дістали поранення: по одному у Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Привіллі та Парасковіївці.

Станом на ранок 7 лютого загарбники убили щонайменше 1 352 та поранили щонайменше 3 000 мирних мешканців Донеччини.

Ці дані не остаточні, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Теми: Донецька областьвійнажертви
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