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Росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через шторм – ОК "Південь"

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 08:18
Росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через шторм – ОК Південь
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Станом на ранок 7 лютого російські окупанти забрали всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону

Пряма мова Гуменюк: "В морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для Чорного моря, то він максимально потужний – раніше такого не фіксувалося – це 5-7 балів. Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями – вони збирають інформацію про надводну обстановку".

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Деталі: Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.  

Попри це РФ вивела свої кораблі – наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.

Теми: Чорне мореРосіявійна
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