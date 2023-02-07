Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через шторм – ОК "Південь"

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 09:18
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Станом на ранок 7 лютого російські окупанти забрали всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону

Пряма мова Гуменюк: "В морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для Чорного моря, то він максимально потужний – раніше такого не фіксувалося – це 5-7 балів. Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями – вони збирають інформацію про надводну обстановку".

Деталі: Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.  

Попри це РФ вивела свої кораблі – наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Чорне мореРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

фото, відеоЗеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

відеоВ уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Король Чарльз – Зеленському: Ми всі так довго хвилювалися і думали про Україну

Прем'єр Британії доручив перевірити, які літаки можна передати Україні

Усі новини...
Чорне море
У Чорному морі немає російських "Калібрів" – ВМС
У Чорному морі стало менше російських "Калібрів"
У Чорному морі розміщені три російські носії "Калібрів"
Останні новини
07:34
Україна ніколи не буде самотньою: Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці
06:48
Росія наступає на 5 напрямках, хоче взяти під контроль Донеччину і Луганщину – зведення
06:21
відеоМакрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
05:50
Росіяни пішли в наступ на Луганщині, але ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW
04:55
ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви і прикидатися "жертвою"
04:25
Байден ще не прийняв "твердого" рішення балотуватися у президенти – ЗМІ
03:48
фотоMaxar показав постраждале від землетрусу місто в Туреччині
02:54
Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 12 тисяч осіб
02:30
Ворог вдарив по 6 громадах Сумщини, 87 прильотів
01:35
"Україна може розраховувати на нас у розбудові миру" – Макрон
Усі новини...