Росіяни вивели всі ракетоносії з Чорного моря через шторм – ОК "Південь"

Станом на ранок 7 лютого російські окупанти забрали всі ракетоносії з Чорного моря через сильний шторм.

Джерело: керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного марафону

Пряма мова Гуменюк: "В морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Як для Чорного моря, то він максимально потужний – раніше такого не фіксувалося – це 5-7 балів. Саме тому корабельне угрупування ворога майже повністю укривається у пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але вони не є ракетоносіями – вони збирають інформацію про надводну обстановку".

Деталі: Гуменюк зазначила, що в Азовському морі також шторм, але не такий потужний – 2-3 бали.

Попри це РФ вивела свої кораблі – наразі їх в Азовському морі немає, а дослідження надводної обстановки окупанти здійснюють дистанційно.