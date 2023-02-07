Брянську область РФ атакував безпілотник: поранені двоє російських військових

У Брянській області Росії, яка межує з Україною, внаслідок атаки безпілотника дістали поранення строковик і його командир.

Джерело: проєкт російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що ввечері 6 лютого безпілотник атакував Севський район Брянської області.

З БПЛА скинули вибуховий пристрій, унаслідок вибуху якого двоє солдатів – строковик Олександр Балашов і командир взводу Муслім Гунаєв – дістали поранення.

Зазначається, що обох російських військових із контузіями доправили до лікарні.