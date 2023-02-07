Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Брянську область РФ атакував безпілотник: поранені двоє російських військових

Ірина БалачукВівторок, 7 лютого 2023, 09:57
Скриншот з google.maps

У Брянській області Росії, яка межує з Україною, внаслідок атаки безпілотника дістали поранення строковик і його командир.

Джерело: проєкт російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела

Деталі: Повідомляється, що ввечері 6 лютого безпілотник атакував Севський район Брянської області.

З БПЛА скинули вибуховий пристрій, унаслідок вибуху якого двоє солдатів – строковик Олександр Балашов і командир взводу Муслім Гунаєв – дістали поранення.

Зазначається, що обох російських військових із контузіями доправили до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Теми: Росіявійнакордон
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами

Росіяни почали наступ на Луганщині. ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW

Україна і Британія погодили постачання далекобійної зброї – Зеленський

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію" про підтримку Британією України

фото, відеоЗеленський: Давайте зробимо так, щоб росіяни сиділи і думали, коли почнеться український наступ

відеоВ уряді показали, як працює очікуваний із США далекобійний снаряд GLSDB

Усі новини...
Росія
Окупанти вдарили по Мар'їнці, у Вугледарі зруйновано 6 будинків, Авдіївка під вогнем "Градів" - ОВА
Фінансування Росгвардії та російського МВС: СБУ повідомило про підозру дружині Медведчука
Рух військ РФ на кордоні з Білоруссю відсутній, підготовки до наступу немає – ЗМІ
Останні новини
08:40
Число жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищило 15 тисяч
08:38
Латвія передасть Україні медобладнання на загальну суму в майже 378 000 євро
08:29
Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб
08:03
Компанія Маска обмежила використання Україною інтернету Starlink для управління дронами
07:48
Губернатор Брянської області РФ заявляє про дві атаки регіону дронами
07:34
Україна ніколи не буде самотньою: Макрон і Шольц запевнили Зеленського у підтримці
06:48
Росія наступає на 5 напрямках, хоче взяти під контроль Донеччину і Луганщину – зведення
06:21
відеоМакрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону
05:50
Росіяни почали наступ на Луганщині. ЗСУ не дають їм досягти значних успіхів – ISW
04:55
ЄС закликав Росію припинити робити абсурдні заяви і прикидатися "жертвою"
Усі новини...