Брянську область РФ атакував безпілотник: поранені двоє російських військових
Вівторок, 7 лютого 2023, 08:57
У Брянській області Росії, яка межує з Україною, внаслідок атаки безпілотника дістали поранення строковик і його командир.
Джерело: проєкт російських журналістів ASTRA з посиланням на джерела
Деталі: Повідомляється, що ввечері 6 лютого безпілотник атакував Севський район Брянської області.
Реклама:
З БПЛА скинули вибуховий пристрій, унаслідок вибуху якого двоє солдатів – строковик Олександр Балашов і командир взводу Муслім Гунаєв – дістали поранення.
Зазначається, що обох російських військових із контузіями доправили до лікарні.