Землетрус у Туреччині: дипломати розшукали шістьох українців, у частини зруйноване житло

Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, стан українців "задовільний, загроз життю немає", але у частини зруйноване житло. Наразі вони поселилися в турецьких родичів і консул підтримує із ними зв‘язок.

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Загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Напередодні йшлося про 24 таких звернення.

Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила, уточнив Ніколенко.

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Щонайменше 2 921 людина загинула і 15 834 отримали поранення в 10 провінціях Туреччини внаслідок серії сильних землетрусів, що сталися в південній частині країни.

Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.