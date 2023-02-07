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Кількість жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила 5 тисяч

"Європейська правда"Вівторок, 7 лютого 2023, 10:17

Кількість загиблих унаслідок руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії у вівторок перевищила 5 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами віцепрезидента Туреччини Фуата Октая, які наводить агентство Anadolu, кількість жертв землетрусів з епіцентром у турецькому Кахраманмараші сягнула 3 419 осіб. Поранення отримали 20 534 людей.

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З-під завалів будинків у зоні руйнівних землетрусів у Туреччині врятовано понад 8 тисяч осіб.

У зону руйнівних землетрусів з-за кордону прибули 3 294 рятувальники, а про готовність до допомоги заявили 70 країн, представники 14 із них уже в зоні лиха.

У гуртожитках країни розміщено 380 500 жителів постраждалих провінцій.

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У Сирії, за інформацією Anadolu, кількість жертв сягнула 1602 осіб, 3 649 постраждали.

Пошуково-рятувальні роботи тривають у районах Ідлібу, Алеппо, Хами, Латакії і Тартуса.

Як повідомляє інформагентство SANA, підконтрольне режиму Башара Асада, в Алеппо, Латакії, Хамі та Тартусі загинули 812 осіб, 1449 поранено. 

Як повідомлялося, посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу.

Рано-вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

Теми: ТуреччинаСирія
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