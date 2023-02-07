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В Нижньогородській області Росії запалав НПЗ

Станіслав ПогоріловВівторок, 7 лютого 2023, 11:28
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На нафтопереробному заводі в місті Кстово Нижньогородської області Росії пожежники гасять велике загоряння.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости" з писаланням на прокуратуру

Дослівно: "За попередніми даними, сьогодні, 7 лютого, у Кстовському районі за адресою: Шосе Центральне, 9 на нафтопереробному заводі сталася пожежа. Наразі всі обставини з'ясовуються".

Деталі: Повідомляється, що попередньо загорілась установка з бензином.

Прокуратура області організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. На місце виїхали працівники Кстовської міської прокуратури.

Відомо, що НПЗ належить "Лукойлу". Встановлена потужність підприємства з переробки нафти становить 17 млн тонн на рік.

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Теми: Росіянадзвичайна подіяпожежа
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